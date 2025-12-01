Marché de Noël à Entressen La Grange Entressen Istres

Marché de Noël à Entressen

Dimanche 14 décembre 2025 de 10h à 17h30. La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres Bouches-du-Rhône

Près de 50 exposants et artisans vous attendent à la Grange pour le traditionnel marché de Noël organisé par le comité des fêtes d’Entressen.

50 exposants et artisanats chocolat, miel, poutargues, bières, charcuterie, confitures, gâteaux artisanaux, macarons, spécialités au safran, décorations, pâtés artisanaux, thés….



Toute la journée présence du Père Noël (photos et distribution de friandises), atelier lettre au Père Noël, boite aux lettre du Père Noël, activités manuelles avec le centre social, , le comité et l’association Babychou .



Animations

11h30 > chants de Noël

10h/12h et 14h/17h > magicien et atelier maquillage

14h/16h > présence des mascottes Mickey et Minie



Entrée gratuite .

La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 45 37 56 16

English :

Nearly 50 exhibitors and artisans await you at La Grange for the traditional Christmas market organized by the Entressen Festival Committee.

German :

Fast 50 Aussteller und Kunsthandwerker erwarten Sie in La Grange zum traditionellen Weihnachtsmarkt, der vom Festkomitee von Entressen organisiert wird.

Italiano :

Quasi 50 espositori e artigiani vi aspettano alla Grange per il tradizionale mercatino di Natale organizzato dal Comitato del Festival di Entressen.

Espanol :

Cerca de 50 expositores y artesanos te esperan en el Grange para el tradicional mercado navideño organizado por el Comité de Fiestas de Entressen.

