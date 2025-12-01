Marché de Noël à Erbrée

Erbrée Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Le samedi 13 décembre, à partir de 14h, découvrez le marché de Noël d’Erbrée organisé par l’OGEC et l’APEL de l’École Sainte Anne.

Venez goûter au vin chaud dans une ambiance et un décor de Noël chaleureux. Des animations et le passage du Père Noël ponctueront cette journée. Plus de 30 exposants seront présents.

De 14h à 21h.

Buvette et stand restauration.

Salle des fêtes d’Erbrée, rue des magnolias, 35 500 Erbrée. .

