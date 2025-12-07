Marché de Noël à Esclavolles-Lurey Esclavolles-Lurey

Salle des Fêtes Esclavolles-Lurey Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Tout public
Un Marché de Noël, organisé par l’association ASLEL , qui met en avant les artisans et producteurs locaux dans une ambiance festive et chaleureuse.   .

Salle des Fêtes Esclavolles-Lurey 51260 Marne Grand Est +33 7 81 38 16 17 

