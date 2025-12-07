Marché de Noël à Esclavolles-Lurey Esclavolles-Lurey
Salle des Fêtes Esclavolles-Lurey Marne
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Tout public
Un Marché de Noël, organisé par l’association ASLEL , qui met en avant les artisans et producteurs locaux dans une ambiance festive et chaleureuse. .
Salle des Fêtes Esclavolles-Lurey 51260 Marne Grand Est +33 7 81 38 16 17
