Marché de Noël à Esclavolles-Lurey Esclavolles-Lurey

Marché de Noël à Esclavolles-Lurey

Salle des Fêtes Esclavolles-Lurey Marne

Entrée libre

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Tout public

Un Marché de Noël, organisé par l’association ASLEL , qui met en avant les artisans et producteurs locaux dans une ambiance festive et chaleureuse. .

Salle des Fêtes Esclavolles-Lurey 51260 Marne Grand Est +33 7 81 38 16 17

