Marché de Noël à Espalem

salle polyvalente Espalem Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Marché de Noël à la salle polyvalente d’Espalem

.

salle polyvalente Espalem 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 72 61 56

English :

Christmas market at the Espalem multi-purpose hall

German :

Weihnachtsmarkt in der Mehrzweckhalle von Espalem

Italiano :

Mercatino di Natale presso il municipio di Espalem

Espanol :

Mercado de Navidad en el Ayuntamiento de Espalem

L’événement Marché de Noël à Espalem Espalem a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne