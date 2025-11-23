Marché de Noël à Espalem Espalem
salle polyvalente Espalem Haute-Loire
Début : 2025-11-23 10:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00
2025-11-23
Marché de Noël à la salle polyvalente d’Espalem
salle polyvalente Espalem 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 72 61 56
English :
Christmas market at the Espalem multi-purpose hall
German :
Weihnachtsmarkt in der Mehrzweckhalle von Espalem
Italiano :
Mercatino di Natale presso il municipio di Espalem
Espanol :
Mercado de Navidad en el Ayuntamiento de Espalem
