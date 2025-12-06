Marché de Noël à Famille Mary SAINT ANDRE DE LA MARCHE Sèvremoine

Marché de Noël à Famille Mary

SAINT ANDRE DE LA MARCHE Lieu-dit Beau Rivage Sèvremoine Maine-et-Loire

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-06 2025-12-07

Participez au marché de Noël à La Ruche de Mary entre Nantes et Cholet et à deux pas de la Vendée. Dégustez leur miels et émerveillez-vous devant leurs illuminations.

Amateurs de trésors de la ruche (Miel Gelée Royale Propolis Pollen) ou simples curieux, réservez votre week-end et rendez-nous visite au Moulin de Beau Rivage, à Saint André de la Marche !

Venez découvrir tous nos trésors de la ruche et faites vos cadeaux pour les fêtes de fin d’année, retrouvez plus de 150 idées cadeaux sur place ! Un grand choix vous attend avec la garantie de faire plaisir !

5 miels à la cuve apportez vos pots vides pour les remplir !

Au programme de samedi et dimanche

– Balade en Poney à Beau Rivage l

– Présence du Père Noël

– Illuminations de Noël

– Manège

– Concours de dessin

– La Maison de L’Apiculteur

– Dresseur de ballons

– Fabrication de bougies

+Des stands de restauration sur place

Boissons chaudes vin chaud, bière de Noël, café, chocolat, thé, jus de pommes, infusions…

Gourmandise venez déguster des crêpes !

Grand jeu Spécial Fêtes, de nombreux lots sont à gagner ! .

SAINT ANDRE DE LA MARCHE Lieu-dit Beau Rivage Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 86 72 laruchedemary@famillemary.fr

English :

Take part in the Christmas market at La Ruche de Mary between Nantes and Cholet and just a stone’s throw from the Vendée. Taste their honeys and marvel at their illuminations.

German :

Nehmen Sie am Weihnachtsmarkt in La Ruche de Mary zwischen Nantes und Cholet und nur einen Steinwurf von der Vendée entfernt teil. Probieren Sie ihren Honig und staunen Sie über ihre Beleuchtung.

Italiano :

Partecipate al mercatino di Natale di La Ruche de Mary, tra Nantes e Cholet, a due passi dalla Vandea. Assaggiate i loro mieli e ammirate le loro illuminazioni.

Espanol :

Participe en el mercado navideño de la Ruche de Mary, entre Nantes y Cholet y a un paso de la Vendée. Saborea sus mieles y maravíllate con sus iluminaciones.

