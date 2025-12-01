Marché de Noel à Fay Gîte La Traverse Fay-sur-Lignon

Marché de Noel à Fay

Gîte La Traverse 23 rue de la tour Fay-sur-Lignon Haute-Loire

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-13

Marche de créateurs et producteurs, artisans. Vin chaud et gourmandises.

Tour de calèche et arrivée du Père Noël vers 14h30. Venez nombreux.

English :

Walk of creators and producers, craftsmen. Mulled wine and delicacies.

Horse-drawn carriage ride and arrival of Santa Claus around 2.30pm. Come one, come all.

