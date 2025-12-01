Marché de Noel à Fay Gîte La Traverse Fay-sur-Lignon
Marché de Noel à Fay Gîte La Traverse Fay-sur-Lignon samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noel à Fay
Gîte La Traverse 23 rue de la tour Fay-sur-Lignon Haute-Loire
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-13
Marche de créateurs et producteurs, artisans. Vin chaud et gourmandises.
Tour de calèche et arrivée du Père Noël vers 14h30. Venez nombreux.
Gîte La Traverse 23 rue de la tour Fay-sur-Lignon 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 57 44 08 65
English :
Walk of creators and producers, craftsmen. Mulled wine and delicacies.
Horse-drawn carriage ride and arrival of Santa Claus around 2.30pm. Come one, come all.
L’événement Marché de Noel à Fay Fay-sur-Lignon a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal