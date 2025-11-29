MARCHE DE NOËL À FAYL-BILLOT Fayl-Billot
Salle de l’Oseraie Fayl-Billot Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29 2025-11-30
Tout public
4ème Marché de Noël, organisé par les Amis de l’Orgue de l’église de Fayl-Billot.
Plus de 30 exposants (artisans régionaux)
Buvette restauration rapide, dont tartes flambées, gaufres
Des créations artistiques, de la décoration et des gourmandises artisanales. .
Salle de l'Oseraie Fayl-Billot 52500 Haute-Marne Grand Est
+33 6 62 86 82 00
jrec52@orange.fr
