MARCHE DE NOËL À FAYL-BILLOT Fayl-Billot

MARCHE DE NOËL À FAYL-BILLOT

Salle de l’Oseraie Fayl-Billot Haute-Marne

Gratuit

Entrée libre

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29 2025-11-30

Tout public

4ème Marché de Noël, organisé par les Amis de l’Orgue de l’église de Fayl-Billot.

Plus de 30 exposants (artisans régionaux)

Buvette restauration rapide, dont tartes flambées, gaufres

Des créations artistiques, de la décoration et des gourmandises artisanales. .

Salle de l’Oseraie Fayl-Billot 52500 Haute-Marne Grand Est +33 6 62 86 82 00 jrec52@orange.fr

