MARCHE DE NOËL À FAYL-BILLOT Fayl-Billot samedi 29 novembre 2025.

Salle de l’Oseraie Fayl-Billot Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29

2025-11-29 2025-11-30

Tout public
4ème Marché de Noël, organisé par les Amis de l’Orgue de l’église de Fayl-Billot.
Plus de 30 exposants (artisans régionaux)
Buvette restauration rapide, dont tartes flambées, gaufres
Des créations artistiques, de la décoration et des gourmandises artisanales.   .

Salle de l’Oseraie Fayl-Billot 52500 Haute-Marne Grand Est +33 6 62 86 82 00  jrec52@orange.fr

