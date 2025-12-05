Marché de Noël à Ferrières-Haut-Clocher, 05.12.2025 Ferrières-Haut-Clocher
Marché de Noël à Ferrières-Haut-Clocher, 05.12.2025
Salle multiactivités Ferrières-Haut-Clocher Eure
Début : 2025-12-05 16:00:00
fin : 2025-12-05 20:00:00
2025-12-05
Marché de Noël gourmand et créatif
Nombreux exposants
Entrée libre
Salle multi-activités de Ferrières-Haut-Clocher .
Salle multiactivités Ferrières-Haut-Clocher 27190 Eure Normandie mairiefhc@yahoo.fr
