Marché de noël à Figeac Figeac

Marché de noël à Figeac

Place Carnot Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 08:00:00

fin : 2025-12-21 19:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Marché de Noël organisé par le syndicat des marchés de l’Aveyron, Tarn et Lot avec présence de producteurs d’artisans, (Carrousel, Rosalie, Gourmandises, animations et autres surprises vous attendront)

Grande parade festive avec mascottes et Père Noël.

Place Carnot Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 14 05 38 12 figeaccoeurdevie@gmail.com

English :

Christmas market organized by the Aveyron, Tarn and Lot market syndicate, with the presence of producers and craftsmen, (Carrousel, Rosalie, Gourmandises, animations and other surprises await you)

Festive parade with mascots and Santa Claus.

