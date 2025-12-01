Marché de noël à Figeac Figeac
Place Carnot Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-21 08:00:00
fin : 2025-12-21 19:00:00
2025-12-21
Marché de Noël organisé par le syndicat des marchés de l’Aveyron, Tarn et Lot avec présence de producteurs d’artisans, (Carrousel, Rosalie, Gourmandises, animations et autres surprises vous attendront)
Grande parade festive avec mascottes et Père Noël.
Place Carnot Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 14 05 38 12 figeaccoeurdevie@gmail.com
English :
Christmas market organized by the Aveyron, Tarn and Lot market syndicate, with the presence of producers and craftsmen, (Carrousel, Rosalie, Gourmandises, animations and other surprises await you)
Festive parade with mascots and Santa Claus.
