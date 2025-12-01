Marché de noël à Fons Fons

Marché de noël à Fons

salle des fêtes Fons Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-20 21:30:00

Date(s) :

2025-12-20

L’Ecole d’Aujourd’hui organise son Marché de Noël !

L’école de Fons organise un marché de Noël festif et familial avec des créateurs, des animations pour les enfants, lectures de contes, restauration sucrée et salée, présence du Père Noël et ambiance chaleureuse autour du feu.

salle des fêtes Fons 46100 Lot Occitanie +33 6 22 81 65 99

English :

L’Ecole d’Aujourd’hui organizes its Christmas Market!

The Fons school is organizing a festive family Christmas market featuring designers, children’s entertainment, storytelling, sweet and savory foods, Santa Claus and a warm atmosphere around the fire.

German :

Die Ecole d’Aujourd’hui organisiert ihren Weihnachtsmarkt!

Die Schule in Fons organisiert einen festlichen und familiären Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerkern, Animationen für Kinder, Märchenlesungen, süßen und herzhaften Speisen, der Anwesenheit des Weihnachtsmanns und einer gemütlichen Atmosphäre rund um das Feuer.

Italiano :

L’Ecole d’Aujourd’hui organizza il suo mercatino di Natale!

La scuola di Fons organizza un festoso mercatino di Natale per le famiglie con designer, animazione per bambini, racconti, cibo dolce e salato, Babbo Natale e una calda atmosfera intorno al fuoco.

Espanol :

¡L’Ecole d’Aujourd’hui organiza su mercado navideño!

La escuela de Fons organiza un mercado navideño festivo y familiar con diseñadores, animación infantil, cuentacuentos, comida dulce y salada, Papá Noel y un cálido ambiente alrededor del fuego.

