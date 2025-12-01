Marché de Noël à Fontenay-le-Comte Quai Poey d’Avant Fontenay-le-Comte

Marché de Noël à Fontenay-le-Comte

Quai Poey d’Avant & Place de la Bascule Fontenay-le-Comte Vendée

Début : 2025-12-19 17:00:00

fin : 2025-12-19 21:00:00

2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21

La Ville de Fontenay-le-Comte organise son traditionnel Marché de Noël. En plein centre-ville, au plus près des artères commerciales et dans un cadre agréable, le long du quai Poëy d’Avant, cet évènement connait un succès grandissant et accueille chaque année de nombreux visiteurs.

Avec l’arrivée du Père Noël en barque et son feu d’artifice, les déambulations, les nombreuses animations, la vente de produits artisanaux et les spectacles, le marché de Noël de Fontenay-le-Comte est le rendez-vous incontournable de la fin d’année !

En cœur de ville, au bord de la Vendée, venez découvrir les artisans, producteurs et commerçants installés dans les chalets entre le quai Poëy d’Avant et la place de la bascule.

Vendredi 19 décembre marché de Noël de 17h à 21h

Temps forts

– 18h30 20h : Déambulation de la Cie Remue Ménage dans les rues du centre-ville et sur le Marché de Noël

Samedi 20 décembre marché de Noël de 10h à 21h

Information importante report de l’arrivée du Père Noël

Initialement prévue le samedi, son arrivée est exceptionnellement reportée au dimanche à 18h.

Pourquoi ce report ? Afin de permettre au Père Noël d’être présent toute la journée sur le Marché et de rejoindre ensuite les joueurs du VFF à la Beaujoire pour les encourager !

Temps forts

– 11h30 et 14h30 les ducs enguirlandés

– 15h30 et 17h30 les échassiers blancs lumineux

Dimanche 21 décembre marché de Noël de 10h à 19h

– 14h30 et 16h30 Batt mobile

– 15h30 et 17h30 Fanfare Noël au balcon

– 18h00 Arrivée du Père Noël et feu d’artifice

Restauration sur place, 85 artisans et commerçants (voir PDF)

Le samedi et dimanche balades en calèches, photos avec le Père Noël .

Quai Poey d’Avant & Place de la Bascule Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 41 41

English :

The town of Fontenay-le-Comte organizes its traditional Christmas Market. Right in the center of town, close to the main shopping streets and in a pleasant setting along the Quai Poëy d?Avant, this event is a growing success, welcoming many visitors every year.

