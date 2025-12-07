Marché de Noël à Francs

Francs Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Le Marché de Noël de Francs (33570) arrive !

Rendez-vous le samedi 7 décembre de 10h à 18h au foyer Armand Grelaud pour une journée pleine de magie

Les exposants auront le plaisir de vous proposer leurs créations et produits artisanaux parfaits pour vos cadeaux

Atelier lettre au Père Noël

Photo avec le Père Noël (15h-17h)

Pêche aux cadeaux pour les enfants

Restauration & buvette sur place

Venez partager un moment convivial en famille ou entre amis, dans l’ambiance chaleureuse de Noël .

Francs 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 40 66 75 mairiedefrancs@orange.fr

English : Marché de Noël à Francs

German : Marché de Noël à Francs

Italiano :

Espanol : Marché de Noël à Francs

L’événement Marché de Noël à Francs Francs a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Saint-Emilion