Marché de Noël à Francs Francs

Francs Gironde
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Le Marché de Noël de Francs (33570) arrive !
Rendez-vous le samedi 7 décembre de 10h à 18h au foyer Armand Grelaud pour une journée pleine de magie
Les exposants auront le plaisir de vous proposer leurs créations et produits artisanaux parfaits pour vos cadeaux
Atelier lettre au Père Noël
Photo avec le Père Noël (15h-17h)
Pêche aux cadeaux pour les enfants
Restauration & buvette sur place
Venez partager un moment convivial en famille ou entre amis, dans l’ambiance chaleureuse de Noël .
Francs 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 40 66 75 mairiedefrancs@orange.fr
