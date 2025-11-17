Marché de Noël à Frasne le château Frasne-le-Château
Centre Frasne-le-Château Haute-Saône
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
2025-12-17
Le centre éducatif vous invite à son marché de Noël qui se déroulera de 15h à 19h dans la cour du centre où vous pourrez faire vos amplettes auprès de stands artisanaux, profiter de jeux traditionnels, visiter le centre, et tenter votre chance à la tombola. Entrée libre .
Centre Frasne-le-Château 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 48 00
