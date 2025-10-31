Marché de Noël à Fretigney-et-Velloreille Fretigney-et-Velloreille
Marché de Noël à Fretigney-et-Velloreille Fretigney-et-Velloreille vendredi 12 décembre 2025.
Marché de Noël à Fretigney-et-Velloreille
Parking du gymnase Fretigney-et-Velloreille Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
La magie de Noël s’installe à Fretigney !
Rendez-vous de 18h à 22h, sur le parking du gymnase pour une soirée féerique pleine de convivialité et de gourmandises. Au programme
-Visite du Père Noël avec sa boîte aux lettres magique pour les enfants.
– Photos à thème de Noël à partir de 18€ par Ibanez Photos Sortez vos plus belles tenues !
– Repas comtois, crêpes sucrées, vin chaud et bière de Noël à déguster sur place ou à emporter. .
Parking du gymnase Fretigney-et-Velloreille 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 97 01 36 lesgaminsdefretigney@gmail.com
English : Marché de Noël à Fretigney-et-Velloreille
German : Marché de Noël à Fretigney-et-Velloreille
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël à Fretigney-et-Velloreille Fretigney-et-Velloreille a été mis à jour le 2025-10-24 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY