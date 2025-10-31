Marché de Noël à Fretigney-et-Velloreille Fretigney-et-Velloreille

Marché de Noël à Fretigney-et-Velloreille

La magie de Noël s’installe à Fretigney !

Rendez-vous de 18h à 22h, sur le parking du gymnase pour une soirée féerique pleine de convivialité et de gourmandises. Au programme

-Visite du Père Noël avec sa boîte aux lettres magique pour les enfants.

– Photos à thème de Noël à partir de 18€ par Ibanez Photos Sortez vos plus belles tenues !

– Repas comtois, crêpes sucrées, vin chaud et bière de Noël à déguster sur place ou à emporter. .

