Marché de Noël à Fromentières

Fromentières Mayenne

Début : 2025-12-06 16:00:00

fin : 2025-12-06 22:00:00

2025-12-06

Un petit moment en famille au marché de Noël de Fromentières ?

Feux d’artifice 20h

Stands associatifs et exposants

Animations pour enfants, calèche, Retraite au flambeau

Vin chaud et restauration sur place .

Fromentières 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 07 10 03

English :

A little family time at the Fromentières Christmas market?

German :

Ein kurzer Moment mit der Familie auf dem Weihnachtsmarkt in Fromentières?

Italiano :

Un po’ di tempo in famiglia al mercatino di Natale di Fromentières?

Espanol :

¿Pasar un rato en familia en el mercado navideño de Fromentières?

