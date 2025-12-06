Marché de Noël à Fromentières Fromentières
Fromentières Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 16:00:00
fin : 2025-12-06 22:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Un petit moment en famille au marché de Noël de Fromentières ?
Feux d’artifice 20h
Stands associatifs et exposants
Animations pour enfants, calèche, Retraite au flambeau
Vin chaud et restauration sur place .
Fromentières 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 07 10 03
English :
A little family time at the Fromentières Christmas market?
German :
Ein kurzer Moment mit der Familie auf dem Weihnachtsmarkt in Fromentières?
Italiano :
Un po’ di tempo in famiglia al mercatino di Natale di Fromentières?
Espanol :
¿Pasar un rato en familia en el mercado navideño de Fromentières?
