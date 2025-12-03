Marché de Noël à Gamm Vert Auzances Route de Montluçon Auzances

mercredi 3 décembre 2025.

Route de Montluçon Gamm Vert Auzances Creuse

Tarif : – –

Début : 2025-12-03
2025-12-03

MARCHÉ DE NOËL

Gamm Vert Auzances avec des producteurs locaux
Photographie LilyClick et son décor de Noël
Atelier coloriages de Noël gratuits
crêpes, café ,thé offert   .

Route de Montluçon Gamm Vert Auzances 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 00 20 

