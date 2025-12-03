Marché de Noël à Gamm Vert Auzances Route de Montluçon Auzances

Marché de Noël à Gamm Vert Auzances

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

2025-12-03

MARCHÉ DE NOËL

Gamm Vert Auzances avec des producteurs locaux

Photographie LilyClick et son décor de Noël

Atelier coloriages de Noël gratuits

crêpes, café ,thé offert .

Route de Montluçon Gamm Vert Auzances 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine

