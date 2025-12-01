Marché de Noël à Gargilesse Gargilesse-Dampierre

Marché de Noël à Gargilesse Gargilesse-Dampierre dimanche 21 décembre 2025.

Marché de Noël à Gargilesse

Gargilesse-Dampierre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 10:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Marché de Noël à Gargilesse.

Marché de Noël marché artisanal et producteurs locaux, visite du Père Noël. .

Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire gargilesse.evenement@gmail.com

English :

Christmas market in Gargilesse.

German :

Weihnachtsmarkt in Gargilesse.

Italiano :

Mercatino di Natale a Gargilesse.

Espanol :

Mercado de Navidad en Gargilesse.

