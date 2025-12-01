Marché de Noël à Gargilesse Gargilesse-Dampierre
Marché de Noël à Gargilesse Gargilesse-Dampierre dimanche 21 décembre 2025.
Marché de Noël à Gargilesse
Gargilesse-Dampierre Indre
Gratuit
Début : 2025-12-21 10:00:00
fin : 2025-12-21
2025-12-21
Marché de Noël à Gargilesse.
Marché de Noël marché artisanal et producteurs locaux, visite du Père Noël. .
Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire gargilesse.evenement@gmail.com
English :
Christmas market in Gargilesse.
German :
Weihnachtsmarkt in Gargilesse.
Italiano :
Mercatino di Natale a Gargilesse.
Espanol :
Mercado de Navidad en Gargilesse.
L’événement Marché de Noël à Gargilesse Gargilesse-Dampierre a été mis à jour le 2025-08-30 par OT Vallée de la Creuse