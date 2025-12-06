Marché de Noël à Gastes Salle des fêtes Gastes
Salle des fêtes Place de la Mairie Gastes Landes
L’Association des Parents d’Élèves organise son marché de noël.
Salle des fêtes artisans locaux
16h chant des enfants
18h spectacle de drones à la plaine des sports
Boom party
Soirée tartiflette à la salle des fêtes sur réservation jusqu’au 3/12 au 06 72 04 90 16 .
Salle des fêtes Place de la Mairie Gastes 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 37 30 05
