Marché de Noël à Gastes Salle des fêtes Gastes

Marché de Noël à Gastes

Salle des fêtes Place de la Mairie Gastes Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

L’Association des Parents d’Élèves organise son marché de noël.

Salle des fêtes artisans locaux

16h chant des enfants

18h spectacle de drones à la plaine des sports

Boom party

Soirée tartiflette à la salle des fêtes sur réservation jusqu’au 3/12 au 06 72 04 90 16 .

Salle des fêtes Place de la Mairie Gastes 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 37 30 05

English : Marché de Noël à Gastes

L’événement Marché de Noël à Gastes Gastes a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Grands Lacs