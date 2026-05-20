Marché de Noël à Gastes Salle des fêtes Gastes

Gastes

Marché de Noël à Gastes

Salle des fêtes Place de la Mairie Gastes Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 14:00:00

fin : 2026-12-05 23:00:00

Date(s) :

2026-12-05

Programme 2025:

Salle des fêtes artisans locaux

16h chant des enfants

18h spectacle de drones à la plaine des sports

Boom party

Soirée tartiflette à la salle des fêtes .

Salle des fêtes Place de la Mairie Gastes 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 37 30 05

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English : Marché de Noël à Gastes

L’événement Marché de Noël à Gastes Gastes a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Grands Lacs