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Marché de Noël à Gastes Salle des fêtes Gastes

Marché de Noël à Gastes Salle des fêtes Gastes

Marché de Noël à Gastes Salle des fêtes Gastes samedi 5 décembre 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Place de la Mairie

Ville : 40160 Gastes

Département : Landes

Début : samedi 5 décembre 2026

Fin : dimanche 6 décembre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Gastes

Marché de Noël à Gastes

Salle des fêtes Place de la Mairie Gastes Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 14:00:00
fin : 2026-12-05 23:00:00

Date(s) :
2026-12-05

Programme 2025:

Salle des fêtes artisans locaux
16h chant des enfants
18h spectacle de drones à la plaine des sports

Boom party

Soirée tartiflette à la salle des fêtes   .

Salle des fêtes Place de la Mairie Gastes 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 37 30 05 

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English : Marché de Noël à Gastes

L’événement Marché de Noël à Gastes Gastes a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Grands Lacs

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