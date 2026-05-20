Marché de Noël à Gastes Salle des fêtes Gastes
Marché de Noël à Gastes Salle des fêtes Gastes samedi 5 décembre 2026.
Gastes
Marché de Noël à Gastes
Salle des fêtes Place de la Mairie Gastes Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 14:00:00
fin : 2026-12-05 23:00:00
Date(s) :
2026-12-05
Programme 2025:
Salle des fêtes artisans locaux
16h chant des enfants
18h spectacle de drones à la plaine des sports
Boom party
Soirée tartiflette à la salle des fêtes .
Salle des fêtes Place de la Mairie Gastes 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 37 30 05
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English : Marché de Noël à Gastes
L’événement Marché de Noël à Gastes Gastes a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Grands Lacs
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