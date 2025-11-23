Marché de noël à Gauriaguet

Gauriaguet Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Le Comité d’Animation de Gauriaguet organise son marché de noël sous le complexe

Artisans, créateurs, gastronomie, animations, photos et maquillage, restauration et bien d’autres !

Présence du Père Noël à 11h30 et 14h30.

A 11h, présence de Pluto et Mickey.

A 11h30, passage du Père Noël.

A 12h, repas sur place.

A 14h30, spectacle clown patate avec Brigitte et Mini le Poney.

A15h30, spectacle gratuit.

Restauration sur place. .

Gauriaguet 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 69 39 57

English : Marché de noël à Gauriaguet

German : Marché de noël à Gauriaguet

Italiano :

Espanol : Marché de noël à Gauriaguet

L’événement Marché de noël à Gauriaguet Gauriaguet a été mis à jour le 2025-11-19 par Bourg Cubzaguais Tourisme