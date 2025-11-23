Marché de noël à Gauriaguet Gauriaguet
Marché de noël à Gauriaguet Gauriaguet dimanche 14 décembre 2025.
Marché de noël à Gauriaguet
Gauriaguet Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Le Comité d’Animation de Gauriaguet organise son marché de noël sous le complexe
Artisans, créateurs, gastronomie, animations, photos et maquillage, restauration et bien d’autres !
Présence du Père Noël à 11h30 et 14h30.
A 11h, présence de Pluto et Mickey.
A 11h30, passage du Père Noël.
A 12h, repas sur place.
A 14h30, spectacle clown patate avec Brigitte et Mini le Poney.
A15h30, spectacle gratuit.
Restauration sur place. .
Gauriaguet 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 69 39 57
English : Marché de noël à Gauriaguet
German : Marché de noël à Gauriaguet
Italiano :
Espanol : Marché de noël à Gauriaguet
L’événement Marché de noël à Gauriaguet Gauriaguet a été mis à jour le 2025-11-19 par Bourg Cubzaguais Tourisme