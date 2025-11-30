Marché de Noël à Genneville Genneville

Marché de Noël à Genneville

D144 B Genneville Calvados

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-30

Le marché de Noël organisé par l’association sport et détente de Genneville aura lieu le dimanche 30 Novembre .

Rendez-vous pour le 2ème marché de Noël des créateurs amateurs. Vous trouverez des idées cadeaux, décorations de Noël…

Programme

– Concours du plus beau dessin

– Contes de Noël à 10h30 et 15h

– Jeu de piste

– Venue du Père Noël

Buvette, restauration et vin chaud sur place.

Dans la salle polyvalente de 10h à 18h. .

D144 B Genneville 14600 Calvados Normandie +33 6 32 95 25 76 catjean@neuf.fr

English : Marché de Noël à Genneville

Join us for the 1st amateur designers’ market. You’ll find gift ideas, Christmas decorations, snacks (crêtes, mulled wine…).

Santa Claus on hand from 3pm. Face painting for children.

Saturday: Honfleur music school choir at 5pm.

In the village center.

German : Marché de Noël à Genneville

Der Weihnachtsmarkt, der von der Association sport et détente de Genneville organisiert wird, findet am Sonntag, den 30. November statt.

Treffpunkt für den 2. Weihnachtsmarkt der Hobbykünstler. Hier finden Sie Geschenkideen, Weihnachtsdekorationen…

Italiano :

Il mercatino di Natale organizzato dall’Associazione Sportiva e del Tempo Libero di Genneville si terrà domenica 30 novembre.

Partecipate al 2° mercatino di Natale per designer dilettanti. Troverete idee regalo, decorazioni natalizie…

Espanol :

El domingo 30 de noviembre tendrá lugar el mercado de Navidad organizado por la Asociación Deportiva y de Ocio de Genneville.

Acérquese al 2º mercado navideño para aficionados. Encontrará ideas para regalos, adornos navideños…

