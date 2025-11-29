Marché de Noël à Gigouzac Gigouzac

Gigouzac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-29 11:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-29 2025-11-30

Vivez la magie de Noël dans la convivialité et de bonne humeur pour tous !
Gigouzac 46150 Lot Occitanie +33 5 65 36 83 69  geraldinecaillaba@yahoo.fr

English :

Experience the magic of Christmas in a friendly, fun-filled atmosphere!

German :

Erleben Sie den Zauber von Weihnachten in geselliger Runde und mit guter Laune für alle!

Italiano :

Vivete la magia del Natale in un’atmosfera amichevole e divertente!

Espanol :

Viva la magia de la Navidad en un ambiente agradable y divertido

