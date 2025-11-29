Marché de Noël à Gigouzac Gigouzac
Marché de Noël à Gigouzac
Gigouzac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 11:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Date(s) :
2025-11-29 2025-11-30
Vivez la magie de Noël dans la convivialité et de bonne humeur pour tous !
Gigouzac 46150 Lot Occitanie +33 5 65 36 83 69 geraldinecaillaba@yahoo.fr
English :
Experience the magic of Christmas in a friendly, fun-filled atmosphere!
German :
Erleben Sie den Zauber von Weihnachten in geselliger Runde und mit guter Laune für alle!
Italiano :
Vivete la magia del Natale in un’atmosfera amichevole e divertente!
Espanol :
Viva la magia de la Navidad en un ambiente agradable y divertido
L’événement Marché de Noël à Gigouzac Gigouzac a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Cahors Vallée du Lot