Marché de Noël à Goulles Goulles
Goulles Corrèze
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Plus de 30 exposants, jeux pour enfants, présence du Père Noël, animation musicale toute la journée
Buvette, vin chaud, chocolat chaud, crêpes .
Goulles 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 01 26 24
