Marché de Noël à Goulles

Goulles Corrèze

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Plus de 30 exposants, jeux pour enfants, présence du Père Noël, animation musicale toute la journée

Buvette, vin chaud, chocolat chaud, crêpes .

Goulles 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 01 26 24

