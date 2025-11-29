Marché de Noël à Grézillé Rue du Plan d’Eau Gennes-Val-de-Loire

Marché de Noël à Grézillé Rue du Plan d’Eau Gennes-Val-de-Loire samedi 29 novembre 2025.

Marché de Noël à Grézillé

Rue du Plan d’Eau Grézillé Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 20:00:00

2025-11-29

Ho ho ho… Il paraît que le Père Noël a bloqué son GPS sur Grézillé cette année, et il ne vient pas les mains vides artisans, créateurs, idées cadeaux, douceurs locales et magie de Noël seront au rendez-vous !

Au programme

– De jolis stands pour préparer les fêtes

– Des fouées toutes chaudes pour se régaler

– Une buvette de saison pour se réchauffer

– Une ambiance conviviale et festive comme on les aime

Et à 16h pile, le Père Noël viendra rencontrer petits et grands pour un moment magique.

Venez flâner, papoter, déguster, dénicher, offrir (ou vous faire plaisir).

On vous attend avec vos moufles, vos bonnets… et votre bonne humeur !

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 29 novembre 2025 de 10h à 20h. .

Rue du Plan d’Eau Grézillé Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 80 46 47 00 marchedenoel.grezille@gmail.com

English :

Ho ho ho? It seems that Santa Claus has blocked his GPS in Grézillé this year, and he’s not coming empty-handed: artisans, designers, gift ideas, local delicacies and the magic of Christmas will all be there!

German :

Ho ho ho ? Es heißt, der Weihnachtsmann habe sein GPS dieses Jahr in Grézillé blockiert, und er kommt nicht mit leeren Händen: Kunsthandwerker, Designer, Geschenkideen, lokale Leckereien und Weihnachtszauber sind hier zu finden!

Italiano :

Ho ho ho? Sembra che Babbo Natale abbia bloccato il suo GPS a Grézillé quest’anno, e non arriverà a mani vuote: artigiani, designer, idee regalo, prelibatezze locali e la magia del Natale saranno tutti presenti!

Espanol :

¿Ho ho ho? Parece que Papá Noel ha bloqueado su GPS en Grézillé este año, y no viene con las manos vacías: artesanos, diseñadores, ideas para regalos, delicias locales y la magia de la Navidad ¡todo estará allí!

L'événement Marché de Noël à Grézillé Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2025-09-18