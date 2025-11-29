Marché de Noël à Guenrouët Notre Dame de Grâce Guenrouet

Marché de Noël à Guenrouët

Marché de Noël de l’UGAC (Union guérinoise des artisans et commerçants), avec plus de 40 artisans et producteurs locaux.

Bar et restauration sur place et nombreuses animations pour petits et grands.

Concert de jazz manouche le samedi à 19h30.

Samedi 29 novembre de 14 h à 19 h 30, dimanche 30 novembre de 10 h à 18 h, Salle polyvalente de Notre-Dame de Grâce, Rue de l’Abbé Blanconnier, Guenrouet.

Gratuit.

Contact 06 83 04 34 69, ugacguenrouet@gmail.com.

