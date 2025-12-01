Marché de Noël à Guenrouët Guenrouet
Marché de Noël à Guenrouët Guenrouet samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël à Guenrouët
Place de l’église Guenrouet Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 16:00:00
fin : 2025-12-13 16:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Les associations de Guenrouët et le conseil municipal des enfants présentent le Marché de Noël des écoles de Guenrouët
Les boutiques des rennes par les écoles
Le village de Noël par le conseil municipal des enfants
Le spectacle des fleurs de feu par la Compagnie Gregam
La cantine des lutins par l’Art dans l’air
Le bar de la mère Noël par l’animation culturelle
.
Place de l’église Guenrouet 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël à Guenrouët Guenrouet a été mis à jour le 2025-11-21 par ADT44