Marché de Noël à Guenrouët Guenrouet

Les associations de Guenrouët et le conseil municipal des enfants présentent le Marché de Noël des écoles de Guenrouët

Les boutiques des rennes par les écoles

Le village de Noël par le conseil municipal des enfants

Le spectacle des fleurs de feu par la Compagnie Gregam

La cantine des lutins par l’Art dans l’air

Le bar de la mère Noël par l’animation culturelle

Place de l’église Guenrouet 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

