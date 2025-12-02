Marché de Noël à Haudricourt Dancourt
Marché de Noël à Haudricourt
Route de l’Eglise Dancourt Seine-Maritime
Début : 2025-12-02 14:00:00
Rendez-vous à la salle des fêtes de 14h à 18h
Petits et grands sont invités à venir profiter de cette ambiance festive des stands réjouissants seront mis à disposition Venez nombreux !
Infos 02 35 94 63 45 .
