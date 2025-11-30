Marché de Noël à Hérouvillette

Salle polyvalente Hérouvillette Calvados

Tarif : – –

Date : 2025-11-30

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Plongez dans la magie du marché de Noël lumières, gourmandises et cadeaux uniques. Retrouvez aussi le père Noël à 15h, un moment féerique à partager !

Salle polyvalente Hérouvillette 14850 Calvados Normandie lairph@orange.fr

English : Marché de Noël à Hérouvillette

Immerse yourself in the magic of the Christmas market: lights, delicacies and unique gifts. And don’t forget to meet Santa Claus at 3 p.m. a magical moment to share!

German : Marché de Noël à Hérouvillette

Tauchen Sie ein in die Magie des Weihnachtsmarktes: Lichter, Leckereien und einzigartige Geschenke. Treffen Sie um 15 Uhr auch den Weihnachtsmann, ein märchenhafter Moment zum Teilen!

Italiano :

Immergetevi nella magia del mercatino di Natale: luci, prelibatezze e regali unici. E non dimenticate di incontrare Babbo Natale alle ore 15.00 per un magico regalo!

Espanol :

Sumérjase en la magia del mercado navideño: luces, manjares y regalos únicos. Y no olvide conocer a Papá Noel a las 15:00 para disfrutar de un regalo mágico

L’événement Marché de Noël à Hérouvillette Hérouvillette a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Normandie Pays d’Auge