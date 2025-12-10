Marché de Noël à Hostens Hostens
Marché de Noël à Hostens
Salle des fêtes Hostens Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
SAMEDI
De 16h à 17h décoration de boules de Noël
DIMANCHE
De 15h à 16h concours de dessin en présence du Père Noël
TOUT AU LONG DU WEEK-END
– Balade en poney et manèges
– 30 exposants
– Tombola
– Midi et soir tartiflette et sandwich montagnard sur place ou à emporter .
Salle des fêtes Hostens 33125 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 50 21
