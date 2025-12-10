Marché de Noël à Hostens Hostens

Marché de Noël à Hostens

Salle des fêtes Hostens Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

SAMEDI

De 16h à 17h décoration de boules de Noël

DIMANCHE

De 15h à 16h concours de dessin en présence du Père Noël

TOUT AU LONG DU WEEK-END

– Balade en poney et manèges

– 30 exposants

– Tombola

– Midi et soir tartiflette et sandwich montagnard sur place ou à emporter .

Salle des fêtes Hostens 33125 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 50 21

