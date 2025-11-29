Marché de Noël à Issendolus Issendolus

Marché de Noël à Issendolus

Le marché de Noël à Issendolus rassemble des artisans locaux qui proposent une grande variété de produits pour les fêtes vins, savons, bijoux, biscuits, jouets et autres idées cadeaux. L’ambiance conviviale est renforcée par une buvette animée par Issendolus Animations. C’est une belle occasion de préparer ses fêtes de fin d’année en soutenant les producteurs et créateurs du territoire. .

Salle des fêtes Issendolus 46500 Lot Occitanie +33 6 73 48 73 97

English :

The Christmas market in Issendolus brings together local artisans offering a wide variety of products for the festive season: wines, soaps, jewelry, cookies, toys and other gift ideas

German :

Auf dem Weihnachtsmarkt in Issendolus versammeln sich lokale Handwerker, die eine große Auswahl an Produkten für die Feiertage anbieten: Weine, Seifen, Schmuck, Kekse, Spielzeug und andere Geschenkideen

Italiano :

Il mercatino di Natale di Issendolus riunisce gli artigiani locali che offrono un’ampia varietà di prodotti per le festività: vini, saponi, gioielli, biscotti, giocattoli e altre idee regalo

Espanol :

El mercado navideño de Issendolus reúne a artesanos locales que ofrecen una amplia variedad de productos para las fiestas: vinos, jabones, joyas, galletas, juguetes y otras ideas para regalar

