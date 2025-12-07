Marché de Noël à Journiac Salle Polyvalente Journiac
Marché de Noël à Journiac Salle Polyvalente Journiac dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël à Journiac
Salle Polyvalente Le bourg Journiac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
10h 18h. Marché artisanal. visite du Père Noël à 16h. Buvette, vin chaud, crêpes et pâtisseries. Entrée gratuite
Marché de Noël artisanal organisé par les associations Journiacoises avec le soutien de la municipalité.
Visite du Père Noël à 16h.
Buvette, vin chaud, crêpes et pâtisseries. .
Salle Polyvalente Le bourg Journiac 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 23 80
English : Marché de Noël à Journiac
10 am 6 pm. Craft market. Santa Claus visits at 4pm. Refreshments, mulled wine, pancakes and pastries. Free admission
German : Marché de Noël à Journiac
10h 18h. Kunsthandwerksmarkt. Besuch des Weihnachtsmanns um 16 Uhr. Getränkestand, Glühwein, Crêpes und Gebäck. Freier Eintritt
Italiano :
dalle 10.00 alle 18.00. Mercatino dell’artigianato e visita di Babbo Natale alle 16.00. Rinfresco, vin brulé, frittelle e dolci. Ingresso libero
Espanol : Marché de Noël à Journiac
de 10.00 a 18.00 h. Mercado de artesanía. Visita de Papá Noel a las 16.00 horas. Refrescos, vino caliente, tortitas y pasteles. Entrada gratuita
