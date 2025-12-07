Marché de Noël à Journiac Salle Polyvalente Journiac

Marché de Noël à Journiac

Salle Polyvalente Le bourg Journiac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

10h 18h. Marché artisanal. visite du Père Noël à 16h. Buvette, vin chaud, crêpes et pâtisseries. Entrée gratuite

Marché de Noël artisanal organisé par les associations Journiacoises avec le soutien de la municipalité.

Visite du Père Noël à 16h.

Buvette, vin chaud, crêpes et pâtisseries. .

Salle Polyvalente Le bourg Journiac 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 23 80

English : Marché de Noël à Journiac

10 am 6 pm. Craft market. Santa Claus visits at 4pm. Refreshments, mulled wine, pancakes and pastries. Free admission

German : Marché de Noël à Journiac

10h 18h. Kunsthandwerksmarkt. Besuch des Weihnachtsmanns um 16 Uhr. Getränkestand, Glühwein, Crêpes und Gebäck. Freier Eintritt

Italiano :

dalle 10.00 alle 18.00. Mercatino dell’artigianato e visita di Babbo Natale alle 16.00. Rinfresco, vin brulé, frittelle e dolci. Ingresso libero

Espanol : Marché de Noël à Journiac

de 10.00 a 18.00 h. Mercado de artesanía. Visita de Papá Noel a las 16.00 horas. Refrescos, vino caliente, tortitas y pasteles. Entrada gratuita

L’événement Marché de Noël à Journiac Journiac a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère