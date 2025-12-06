Marché de Noël à Jurques Salle des fêtes et parvis de l’église Dialan sur Chaîne
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Rendez-vous à Jurques pour profiter des festivités du marché de Noël, avec au programme
Au programme
– Artisans locaux et créations originales
– Producteurs du territoire et délicieuses gourmandises
– Idées cadeaux, décoration
Salle des fêtes et parvis de l’église Jurques Dialan sur Chaîne 14260 Calvados Normandie +33 7 60 51 21 85 apejurques14260@hotmail.fr
English : Marché de Noël à Jurques
Come to Jurques to enjoy the festivities of the Christmas market, with the program:
On the program
– Local craftsmen and original creations
– Local producers and delicious treats
– Gift ideas and decorations
L’événement Marché de Noël à Jurques Dialan sur Chaîne a été mis à jour le 2025-11-25 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie