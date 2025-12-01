Marché de Noël à Juvardeil Juvardeil

Marché de Noël à Juvardeil

Place de l'église Juvardeil Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 20:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Le marché de Noël de Juvardeil se tient le samedi 13 décembre 2025, de 10h à 20h, place de l’église.

Plus de 30 exposants viennent animer le marché de Noël de Juvardeil, samedi 13 décembre 2025, entre 10h et 20h. A 16h30, place à la musique avec un concert organisé par les Musicales. Bar et restauration sur place. .

Place de l’église Juvardeil 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 19 76 34 34 acal.juv49330@yahoo.fr

English :

Juvardeil’s Christmas market takes place on Saturday December 13, 2025, from 10am to 8pm, place de l’église.

German :

Der Weihnachtsmarkt in Juvardeil findet am Samstag, den 13. Dezember 2025, von 10.00 bis 20.00 Uhr auf dem Kirchplatz statt.

Italiano :

Il mercatino di Natale di Juvardeil si svolge sabato 13 dicembre 2025, dalle 10 alle 20, in Place de l’Eglise.

Espanol :

El mercado navideño de Juvardeil se celebra el sábado 13 de diciembre de 2025, de 10.00 a 20.00 horas, en la plaza de l’Eglise.

