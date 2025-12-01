Marché de Noël à Kérinou Rue du Moulin à Poudre Brest
Début : 2025-12-16 15:30:00
fin : 2025-12-16 19:30:00
2025-12-16
L’association CABA (Consommateurs et agriculteurs bio associés) du marché bio de Kérinou organise son traditionnel marché de Noël .
Vous trouverez sur place de nombreux éco-artisans articles en bois, poterie, tricots Mohair, cosmétiques écologiques, hydrolats de plantes ou encore articles à base de tissus recyclés.
L’association offre des boissons chaudes pour se réchauffer (vin chaud, jus et infusions épicées, café…). Rejoignez-nous pour Noël local, éthique et chaleureux ! .
Rue du Moulin à Poudre Marché Bio de Kérinou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 80 80
L’événement Marché de Noël à Kérinou Brest a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole