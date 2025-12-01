Marché de Noël à Kérinou Rue du Moulin à Poudre Brest

Marché de Noël à Kérinou

Rue du Moulin à Poudre Marché Bio de Kérinou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 15:30:00

fin : 2025-12-16 19:30:00

Date(s) :

2025-12-16

L’association CABA (Consommateurs et agriculteurs bio associés) du marché bio de Kérinou organise son traditionnel marché de Noël .

Vous trouverez sur place de nombreux éco-artisans articles en bois, poterie, tricots Mohair, cosmétiques écologiques, hydrolats de plantes ou encore articles à base de tissus recyclés.

L’association offre des boissons chaudes pour se réchauffer (vin chaud, jus et infusions épicées, café…). Rejoignez-nous pour Noël local, éthique et chaleureux ! .

Rue du Moulin à Poudre Marché Bio de Kérinou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 80 80

