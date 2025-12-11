Marché de Noël à La Banou Brive-la-Gaillarde

Marché de Noël à La Banou

37 Avenue du Maréchal Foch Brive-la-Gaillarde Corrèze

2025-12-13

2025-12-13

2025-12-13

Venez célébrer la magie de Noël à La Banou !

Le marché de Noël vous attend pour une expérience festive unique avec des stands de petits créateurs locaux, parfaits pour trouver des cadeaux originaux et faits main.

Régalez-vous avec nos boissons chaudes, des crêpes délicieuses et des tapas savoureux, le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse .

37 Avenue du Maréchal Foch Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@labanou.com

