Marché de Noël à La Banou Brive-la-Gaillarde
Marché de Noël à La Banou Brive-la-Gaillarde samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël à La Banou
37 Avenue du Maréchal Foch Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Venez célébrer la magie de Noël à La Banou !
Le marché de Noël vous attend pour une expérience festive unique avec des stands de petits créateurs locaux, parfaits pour trouver des cadeaux originaux et faits main.
Régalez-vous avec nos boissons chaudes, des crêpes délicieuses et des tapas savoureux, le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse .
37 Avenue du Maréchal Foch Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@labanou.com
English : Marché de Noël à La Banou
L’événement Marché de Noël à La Banou Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-12-08 par Brive Tourisme