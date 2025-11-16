Marché de Noël à la Boule Riveraine Beauzac

Marché de Noël à la Boule Riveraine

Vaures Beauzac Haute-Loire

Début : 2025-11-16 10:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

2025-11-16

Marché de Noël à la boule riveraine de Vaures à Beauzac. Buvette et petite restauration sur place. Pour les exposants renseignements et réservations au 06 81 03 94 64..

Vaures Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 03 94 64

Christmas market at the boule riveraine de Vaures in Beauzac. Refreshments and snacks on site. For exhibitors, information and reservations: 06 81 03 94 64…

Weihnachtsmarkt in der boule riveraine de Vaures in Beauzac. Getränke und kleine Snacks vor Ort. Für Aussteller Auskünfte und Reservierungen unter 06 81 03 94 64…

Mercatino di Natale presso la boule riveraine de Vaures a Beauzac. Rinfreschi e spuntini sul posto. Per informazioni e prenotazioni per gli standisti, chiamare il numero 06 81 03 94 64.

Mercado de Navidad en la boule riveraine de Vaures, en Beauzac. Refrescos y tentempiés in situ. Para información y reservas de puestos, llame al 06 81 03 94 64.

