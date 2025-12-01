Marché de Noël à la Brasserie de l’Alagnon SCOP Brasserie de L’Alagnon Blesle
Marché de Noël à la Brasserie de l’Alagnon
SCOP Brasserie de L’Alagnon 64 rue de la Bonale Blesle Haute-Loire
Début : 2025-12-12 17:00:00
fin : 2025-12-12 21:00:00
2025-12-12
Retrouvez une vingtaine d’exposants à la Brasserie de l’Alagnon pour un marché de Noël animé !
SCOP Brasserie de L’Alagnon 64 rue de la Bonale Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 18 90 brasserie.alagnon@gmail.com
English :
Twenty exhibitors at the Brasserie de l’Alagnon for a lively Christmas market!
