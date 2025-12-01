Marché de Noël à la brasserie la Débauche Taproom

13 rue des lignes Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 18:00:00

fin : 2025-12-13 23:00:00

Date(s) :

2025-12-13

La Débauche Taproom accueillera son traditionnel marché de Noël.

.

13 rue des lignes Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 63 01 52 eloiseladebauche@gmail.com

English :

La Débauche Taproom hosts its traditional Christmas market.

German :

In La Débauche Taproom findet der traditionelle Weihnachtsmarkt statt.

Italiano :

La Taproom Débauche ospiterà il suo tradizionale mercatino di Natale.

Espanol :

El Débauche Taproom acogerá su tradicional mercado navideño.

L’événement Marché de Noël à la brasserie la Débauche Taproom Angoulême a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême