Marché de Noël à la brasserie la Débauche Taproom Angoulême
Marché de Noël à la brasserie la Débauche Taproom Angoulême samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël à la brasserie la Débauche Taproom
13 rue des lignes Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 18:00:00
fin : 2025-12-13 23:00:00
Date(s) :
2025-12-13
La Débauche Taproom accueillera son traditionnel marché de Noël.
13 rue des lignes Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 63 01 52 eloiseladebauche@gmail.com
English :
La Débauche Taproom hosts its traditional Christmas market.
German :
In La Débauche Taproom findet der traditionelle Weihnachtsmarkt statt.
Italiano :
La Taproom Débauche ospiterà il suo tradizionale mercatino di Natale.
Espanol :
El Débauche Taproom acogerá su tradicional mercado navideño.
L’événement Marché de Noël à la brasserie la Débauche Taproom Angoulême a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême