Marché de Noël à la brasserie La Gang Brasserie la Gang Biscarrosse

Brasserie la Gang 668 Rue de la Ferronnerie Biscarrosse Landes
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Au programme
– Bar à pancakes par Hona, avec boissons chaudes réconfortantes et pâtisseries gourmandes
– Food truck sicilien La Nonna spécialités italiennes chaudes et savoureuses, généreusement garnies de fromage
– Ateliers floraux & Ateliers céramiques pour créer vos propres décorations
– Ateliers du Père Noël les enfants pourront venir écrire leur lettre et la poster sur place
– Arrivée du Père Noël vers 16h pour une rencontre magique
– DJ set dès 17h pour prolonger la fête dans une ambiance musicale chaleureuse
Un moment convivial, gourmand et créatif à partager en famille ou entre amis.
On vous attend nombreux ! ? .
Brasserie la Gang 668 Rue de la Ferronnerie Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 96 42 94 events@lagang.fr
