Marché de Noël à la brasserie La Gang Brasserie la Gang Biscarrosse

Marché de Noël à la brasserie La Gang

Brasserie la Gang 668 Rue de la Ferronnerie Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Au programme

– Bar à pancakes par Hona, avec boissons chaudes réconfortantes et pâtisseries gourmandes

– Food truck sicilien La Nonna spécialités italiennes chaudes et savoureuses, généreusement garnies de fromage

– Ateliers floraux & Ateliers céramiques pour créer vos propres décorations

– Ateliers du Père Noël les enfants pourront venir écrire leur lettre et la poster sur place

– Arrivée du Père Noël vers 16h pour une rencontre magique

– DJ set dès 17h pour prolonger la fête dans une ambiance musicale chaleureuse

Un moment convivial, gourmand et créatif à partager en famille ou entre amis.

On vous attend nombreux ! ? .

Brasserie la Gang 668 Rue de la Ferronnerie Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 96 42 94 events@lagang.fr

English :

German : Marché de Noël à la brasserie La Gang

Italiano :

Espanol : Marché de Noël à la brasserie La Gang

L’événement Marché de Noël à la brasserie La Gang Biscarrosse a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Grands Lacs