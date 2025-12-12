Marché de Noël à la brasserie Tribu Zytha Tribu Zytha Asques

Marché de Noël à la brasserie Tribu Zytha

Tribu Zytha 15 Route de Saint-Romain Asques Gironde

Début : 2025-12-23
Il vous avait manqué ? Il revient !
Le plus petit mais sans doute le plus convivial des marchés de Noël est de retour !

Le 23 décembre
À la brasserie Tribu Zytha
De 17h à 22h

Venez profiter d’artisans locaux qui régaleront vos papilles et vos verres.
Et dès 19h30, laissez-vous tenter par une délicieuse garbure de Fêtes, préparée avec soin par Les petits plats de Daminou.

Ambiance chaleureuse garantie.
À très bientôt   .

Tribu Zytha 15 Route de Saint-Romain Asques 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 96 67 88  tribuzytha@gmail.com

English : Marché de Noël à la brasserie Tribu Zytha

