Marché de Noël à la brasserie Tribu Zytha Tribu Zytha Asques

Tribu Zytha 15 Route de Saint-Romain Asques Gironde
Il vous avait manqué ? Il revient !
Le plus petit mais sans doute le plus convivial des marchés de Noël est de retour !
Le 23 décembre
À la brasserie Tribu Zytha
De 17h à 22h
Venez profiter d’artisans locaux qui régaleront vos papilles et vos verres.
Et dès 19h30, laissez-vous tenter par une délicieuse garbure de Fêtes, préparée avec soin par Les petits plats de Daminou.
Ambiance chaleureuse garantie.
À très bientôt .
Tribu Zytha 15 Route de Saint-Romain Asques 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 96 67 88 tribuzytha@gmail.com
