Marché de Noël à la brasserie Tribu Zytha Tribu Zytha Asques

Marché de Noël à la brasserie Tribu Zytha

Tribu Zytha 15 Route de Saint-Romain Asques Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Il vous avait manqué ? Il revient !

Le plus petit mais sans doute le plus convivial des marchés de Noël est de retour !

Le 23 décembre

À la brasserie Tribu Zytha

De 17h à 22h

Venez profiter d’artisans locaux qui régaleront vos papilles et vos verres.

Et dès 19h30, laissez-vous tenter par une délicieuse garbure de Fêtes, préparée avec soin par Les petits plats de Daminou.

Ambiance chaleureuse garantie.

À très bientôt .

Tribu Zytha 15 Route de Saint-Romain Asques 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 96 67 88 tribuzytha@gmail.com

English : Marché de Noël à la brasserie Tribu Zytha

L’événement Marché de Noël à la brasserie Tribu Zytha Asques a été mis à jour le 2025-12-09 par OT du Fronsadais