Marché de Noël à la Cave Coopérative Beblenheim

Marché de Noël à la Cave Coopérative

14 rue de Hoen Beblenheim Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-12-05 17:00:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

La Cave de Beblenheim, située dans un bâtiment du 15e siècle, vous convie à son marché de Noël, installé entre foudres en bois centenaires et pressoir daté de 1896. Ambiance conviviale garantie !

A l’occasion de la Cave de Noël, 2 animatrices seront présentes pour initier vos enfants à l’art de la dégustation et les aider à éveiller leurs sens. Elles pourront également accueillir et divertir vos enfants pendant que vous dégustez sereinement les vins et crémants de la Cave de Beblenheim.

Plus d’informations concernant le programme sur leur site internet.

14 rue de Hoen Beblenheim 68980 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 90 02 info@cave-beblenheim.com

English :

The Cave de Beblenheim, located in a 15th century building, invites you to its Christmas market, set up between hundred-year-old wooden tuns and a wine press dating from 1896. Friendly atmosphere guaranteed!

German :

Die Cave de Beblenheim, die in einem Gebäude aus dem 15. Jahrhundert untergebracht ist, lädt Sie zu ihrem Weihnachtsmarkt ein, der zwischen hundertjährigen Holzfässern und einer Weinpresse aus dem Jahr 1896 stattfindet. Gesellige Atmosphäre garantiert!

Italiano :

La Cave de Beblenheim, situata in un edificio del XV secolo, vi invita a visitare il suo mercatino di Natale, allestito tra tini di legno centenari e un torchio del 1896. Un’atmosfera amichevole garantita!

Espanol :

La Cave de Beblenheim, situada en un edificio del siglo XV, le invita a su mercado navideño, instalado entre túneles de madera centenarios y un lagar de 1896. ¡Un ambiente agradable garantizado!

