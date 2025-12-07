Marché de Noël à la Chaume Azerables

Marché de Noël à la Chaume

Etang de la Chaume Azerables Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Nous avons réuni quelques artisans et producteurs des alentours dans notre marché de Noël qui aura lieu le samedi 21 décembre sur le parking du restaurant. Le bar sera également ouvert pour vous réchauffer autour de vin chaud, café, thé, chocolat ou crêpes. Il vous sera également possible de finir par des plats montagnards au restaurant !!!

La raclette et la fondue savoyarde est sur réservation tout au long de la saison hivernale .

Etang de la Chaume Azerables 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 9 83 65 06 48

