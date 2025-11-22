Marché de Noël à la Cité de l’escalade Cité de l’Escalade Valence

Marché de Noël à la Cité de l’escalade Cité de l’Escalade Valence samedi 22 novembre 2025.

Marché de Noël à la Cité de l’escalade

Cité de l’Escalade 12 allée James Joule Valence Drôme

Début : 2025-11-22 09:00:00

fin : 2025-11-22 19:00:00

2025-11-22

Minéral Spirit se prépare pour Noël !

Venez découvrir les jolis articles de nos créateurs locaux, de quoi préparer les fêtes dans la bonne ambiance minéralienne !

Cité de l’Escalade 12 allée James Joule Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 90 39 escalade@mineral-spirit.fr

English :

Mineral Spirit is getting ready for Christmas!

Come and discover the beautiful products of our local designers, and get ready for the festive season in good Mineral Spirit style!

German :

Minéral Spirit bereitet sich auf Weihnachten vor!

Kommen Sie vorbei und entdecken Sie die hübschen Artikel unserer lokalen Designer, um sich in der guten Atmosphäre von Mineral Spirit auf die Feiertage vorzubereiten!

Italiano :

Mineral Spirit si prepara al Natale!

Venite a scoprire i bellissimi articoli dei nostri designer locali e preparatevi alle feste in un’atmosfera amichevole da Mineral Spirit!

Espanol :

¡Mineral Spirit se prepara para la Navidad!

Ven a descubrir los preciosos artículos de nuestros diseñadores locales y prepárate para las fiestas en el agradable ambiente de Mineral Spirit

