Marché de Noël à La Claudinière La Claudinière Saint-Parize-le-Châtel

La Claudinière 3 Grande Rue Saint-Parize-le-Châtel Nièvre
Début : 2025-11-22 11:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00
2025-11-22 2025-11-23
Marché de Noël à la Claudinière le Marché Authentique dans un lieu dédié aux arts & la culture au sein d’une petite maison du XVIème et son annexe !
Plongez dans la magie de Noël les samedi 22 et dimanche 23 novembre 2025 à La Claudinière Authentique !
Découvrez un décor féerique et une ambiance chaleureuse où se mêlent artistes, artisans, écrivains et bien d’autres talents pour émerveiller petits et grands.
Samedi de 11h00 à 20h00, vivez une nocturne pleine de surprises et laissez-vous envoûter par la magie des lumières et des rencontres.
Dimanche de 11h00 à 17h00, profitez d’une journée conviviale pour faire vos emplettes de Noël et partager un moment d’émotion.
Durant le week-end goûtez aux plaisirs croustillants de la CLAUDINIERE
Un rendez-vous à ne pas manquer pour entrer dans la douce atmosphère des fêtes ! .
La Claudinière 3 Grande Rue Saint-Parize-le-Châtel 58490 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
