Marché de noël à la Corderie Ateliers de la Corderie Jonzac

Marché de noël à la Corderie

Ateliers de la Corderie 25 rue Ruibet Gatineau Jonzac Charente-Maritime

Tarif :

Date :

Début : Dimanche 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Les artisans des Ateliers de la Corderie vous fêtent noël. Trouver le cadeau original et local, fait à la main et avec amour.

.

Ateliers de la Corderie 25 rue Ruibet Gatineau Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 30 14 36

English :

Ateliers de la Corderie craftsmen celebrate Christmas. Find the original, local gift, handmade with love.

German :

Die Kunsthandwerker der Ateliers de la Corderie feiern Weihnachten für Sie. Finden Sie das originelle und lokale Geschenk, das mit Liebe handgefertigt wurde.

Italiano :

Gli artigiani de Les Ateliers de la Corderie celebrano il Natale. Trovate un regalo originale e locale, fatto a mano con amore.

Espanol :

Los artesanos de Les Ateliers de la Corderie celebran la Navidad. Encuentre un regalo original y local, hecho a mano con amor.

