Marché de noël à la Corderie Ateliers de la Corderie Jonzac
Marché de noël à la Corderie Ateliers de la Corderie Jonzac dimanche 14 décembre 2025.
Marché de noël à la Corderie
Ateliers de la Corderie 25 rue Ruibet Gatineau Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Début : Dimanche 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
Les artisans des Ateliers de la Corderie vous fêtent noël. Trouver le cadeau original et local, fait à la main et avec amour.
Ateliers de la Corderie 25 rue Ruibet Gatineau Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 30 14 36
English :
Ateliers de la Corderie craftsmen celebrate Christmas. Find the original, local gift, handmade with love.
German :
Die Kunsthandwerker der Ateliers de la Corderie feiern Weihnachten für Sie. Finden Sie das originelle und lokale Geschenk, das mit Liebe handgefertigt wurde.
Italiano :
Gli artigiani de Les Ateliers de la Corderie celebrano il Natale. Trovate un regalo originale e locale, fatto a mano con amore.
Espanol :
Los artesanos de Les Ateliers de la Corderie celebran la Navidad. Encuentre un regalo original y local, hecho a mano con amor.
