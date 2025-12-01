Marché de Noël à La Cotinière Place P’tit Louis Saint-Pierre-d’Oléron

Marché de Noël à La Cotinière

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-21 19:00:00

2025-12-20

Venez fêter Noël à La Cotinière les 20 et 21 décembre 2025 !

Place P’tit Louis La Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 85 41 51 ucaccotiniere@gmail.com

English :

Come and celebrate Christmas in La Cotinière on December 20 and 21, 2025!

L’événement Marché de Noël à La Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes