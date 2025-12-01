Marché de Noël à La Cotinière Place P’tit Louis Saint-Pierre-d’Oléron
Marché de Noël à La Cotinière Place P’tit Louis Saint-Pierre-d’Oléron samedi 20 décembre 2025.
Marché de Noël à La Cotinière
Place P’tit Louis La Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-21 19:00:00
2025-12-20
Venez fêter Noël à La Cotinière les 20 et 21 décembre 2025 !
Place P’tit Louis La Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 85 41 51 ucaccotiniere@gmail.com
English :
Come and celebrate Christmas in La Cotinière on December 20 and 21, 2025!
L’événement Marché de Noël à La Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes