Marché de Noël à La Coupole La Coupole Saint-Loubès

Marché de Noël à La Coupole

La Coupole 36 Chemin de Nice Saint-Loubès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Suite au succès de l’édition précédente, Saint-Loubès, en collaboration avec le Comité des Fêtes et APE’lou, organise son grand Marché de Noël, un événement 100 % artisanal où toutes les pièces proposées sont faites main, excluant tout produit en achat-revente. Les droits de place des exposants seront intégralement reversés au CCAS de Saint-Loubès pour soutenir les plus démunis. Des animations sont prévues pour tous ateliers maquillage, chasse au trésor et tombola animés par APE’lou, et séances photo avec le Père Noël. Le Comité des Fêtes tiendra une buvette proposant restauration, crêpes, gâteaux, chocolat chaud, et vin chaud local dans une ambiance conviviale. .

La Coupole 36 Chemin de Nice Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 16 16 accueil@saint-loubes.fr

English : Marché de Noël à La Coupole

