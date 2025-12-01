Marché de Noël à La Fère La Fère
Rue des Bigors La Fère Aisne
Gratuit
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-13
Le marché de Noël de La Fère aura lieu le samedi 13 et dimanche 14 décembre 2025 à l’espace Drouot 0 .
Rue des Bigors La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 56 62 00
