Marché de Noël à La Fère La Fère

Rue des Bigors La Fère Aisne

Gratuit

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-13

Le marché de Noël de La Fère aura lieu le samedi 13 et dimanche 14 décembre 2025 à l’espace Drouot 0 .

Rue des Bigors La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 56 62 00

