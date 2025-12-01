Marché de Noël à la ferme Ferme de Marie-Jeanne Andel
Marché de Noël à la ferme Ferme de Marie-Jeanne Andel dimanche 21 décembre 2025.
Marché de Noël à la ferme
Ferme de Marie-Jeanne 1 Lourmel Andel Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-21 10:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
2025-12-21
Marché de Noël à la Ferme de Marie-Jeanne. Venez découvrir les produits de la ferme et des idées cadeaux à offrir.
Restauration et animations sur place balades en calèche, jeux et mini-ferme, lecture de contes de Noël à 11h et 16h. .
Ferme de Marie-Jeanne 1 Lourmel Andel 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 87 32 17 44
