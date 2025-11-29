Marché de noël à la ferme aquaponique FERME AQUAPONIQUE Chaumousey

Marché de noël à la ferme aquaponique

FERME AQUAPONIQUE 60 les Champs de la Corvée Chaumousey Vosges

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 14:30:00

fin : 2025-12-13 16:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20

Nous organisons des journées de noël avec des animations gratuites à chaque date. Des producteurs locaux seront présents pour proposer leurs produits avec des dégustations gratuites, parfaites pour découvrir des saveurs vosgiennes et trouver des idées cadeaux avec diverses animations gratuites pour petits et grands

Pour les curieux, nous organisons une visite guidée de la Ferme sur réservation. (payante)Tout public

8 .

FERME AQUAPONIQUE 60 les Champs de la Corvée Chaumousey 88390 Vosges Grand Est +33 3 29 36 31 75 boutique@lavenirestdanslassiette.fr

English :

We’re organizing Christmas days with free entertainment on each date. Local producers will be on hand to offer their products, with free tastings perfect for discovering the flavors of the Vosges and finding gift ideas, along with a variety of free activities for young and old alike

For the curious, we organize a guided tour of the Farm on reservation. (fee payable)

L’événement Marché de noël à la ferme aquaponique Chaumousey a été mis à jour le 2025-11-26 par OT EPINAL ET SA REGION